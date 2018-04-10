Юлию Скрипаль доставили из больницы в «безопасное место» - СМИ

Дочь британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия была выписана из больницы в Солсбери в понедельник, и сейчас она находится в «безопасном месте». Об этом сообщает BBC.

Ранее в СМИ появилась противоречивая информация о состоянии Юлии Скрипаль. Так телеканал Sky News сообщил, что дочь Сергея Скрипаля, предположительно, была выписана из больницы. Однако, по данным российского информагентства РИА Новости, в настоящий момент нет никакой информации о состоянии российской гражданки.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к случившемуся, однако до сих пор никаких доказательств, подтверждающих эту версию, представлено не было. В свою очередь Москва категорически отрицает все обвинения в свой адрес по данному делу.