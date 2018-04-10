Роспотребнадзор предупредил о риске заражения паразитами через рыбную продукцию

Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении в России паразитов, передающихся через рыбу и рыбную продукцию.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупреждает о распространении на территории РФ паразитозов у человека, заражение которой происходит через необеззараженную рыбу, содержащую личинки паразитов», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в 2017 году 1,5% исследованных проб рыбы и продуктов ее переработки содержали живые личинки паразитов. Наиболее распространенными видами паразитоза являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы.

Рекомендуется в мерах предосторожности варить рыбу в течение 15 минут с момента закипания или жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут.