Новой информации по состоянию Юлии Скрипаль нет – представитель больницы Солсбери

Никакой новой информации по состоянию Юлии Скрипаль нет. Об этом сообщает информагентство РИА Новости, ссылаясь на представителя больницы британского города Солсбери.

Ранее западные СМИ распространили информацию, что дочь Сергея Скрипаля Юлия, предположительно, была выписана из больницы.

Напомним, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Великобритания обвинила Россию в причастности к случившемуся, однако до сих пор никаких доказательств, подтверждающих эту версию, представлено не было. В свою очередь Москва категорически отрицает все обвинения в свой адрес по данному делу.