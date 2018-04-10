МЧС снова обследует место крушения Ан-148

Группировка Министерства по чрезвычайным ситуациям проведет дополнительное обследование места крушения самолета Ан-148, разбившегося в Московской области.

Утром 10 апреля на место катастрофы прибыла еще одна группа спасателей, передает ТАСС.

Помимо этого, ожидается, что на место приедут родственники погибших.

Начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин проинформирует жителей о мерах, которые принимаются для поиска останков тел и личных вещей погибших.