Юлию Скрипаль выписывают из больницы – СМИ

Дочь британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия, предположительно, была выписана из больницы. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

По утверждениям британского телеканала, Юлию Скрипаль должны были выписать еще накануне, однако пока не ясно, произошло ли это.

Ранее Sky News сообщал, что Сергей Скрипаль, находящийся в британском госпитале после отравления в Солсбери, пришел в сознание и может говорить.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. Лондон поспешно обвинили Москву в причастности к случившемуся, однако до сих пор никаких доказательств, подтверждающих эту версию, представлено не было. В с вою очередь РФ категорически отрицает все обвинения по данному делу в свой адрес.