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Российские военные не нашли свидетельств химической атаки в сирийской Думе

Алексей Головко
08:54 10.04.2018
Ожидается, что в ближайшее время населенный пункт Дума в Восточной Гуте покинут 8 тысяч боевиков и 40 тысяч членов их семей.

Офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали сирийский город Дума, якобы подвергшийся химической атаке. Представители РФ осмотрели местные больницы, пообщались с жителями и не обнаружили никаких следов отравлений.

«В ходе посещения лечебного заведения, установлено, что пострадавшие от зарина и хлора в госпиталь не поступали. Отсутствовали признаки отравления как поражения нервно-паралитическим газом Зарин, так и хлором», - рассказал корреспонденту «Звезды» начальник войск РХБЗ МО РФ в САР Александр Родионов.

Отметим, что из населенного пункта Дума в Восточной Гуте сегодня целый день выходят боевики. Это означает окончательное освобождение последнего оплота террористов в пригороде Дамаска. Всего планируется вывод из города 8 тысяч боевиков. С ними уйдут еще 40 тысяч членов семей.

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