За сутки из Думы в Восточной Гуте выведено 3627 боевиков – Минобороны РФ

На основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте. Для обеспечения их выхода продолжает функционировать гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин.

Как сообщает Министерство обороны РФ, обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия прекращены.

За минувшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» было выведено 3 627 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 70 автобусах на север провинции Алеппо. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивала полиция САР под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Кроме того, колонны сопровождались представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

По сообщениям российского оборонного ведомства, всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии ЦПВС организован выход 161 207 человек.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что населенный пункт Дума в Восточной Гуте покинут 8 тысяч боевиков.