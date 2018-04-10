Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев избран спикером регионального парламента

Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии во вторник почти единогласно выбрал экс-главу региона Амана Тулеева на должность председателя парламента Кузбасса.

«Число действительных бюллетеней 39, из них за - 38, один - против. По итогам тайного голосования председателем областного совета избран Тулеев Аман Гумирович», - зачитала протокол депутат Валентина Иванченко, возглавившая счетную комиссию.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что глава Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил, что досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать Тулеева руководителем облсовета.