Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев избран спикером регионального парламента
Из 39 проголосовавших депутатов кандидатуру Тулеева поддержали 38.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии во вторник почти единогласно выбрал экс-главу региона Амана Тулеева на должность председателя парламента Кузбасса.
«Число действительных бюллетеней 39, из них за - 38, один - против. По итогам тайного голосования председателем областного совета избран Тулеев Аман Гумирович», - зачитала протокол депутат Валентина Иванченко, возглавившая счетную комиссию.
Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что глава Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил, что досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать Тулеева руководителем облсовета.