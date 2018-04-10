Новые санкции США обвалили рынок российских акций

После введения Соединенными Штатами новых ограничительных мер в отношении РФ, российский рынок акций резко обвалился. При этом самый большой урон был нанесен бумагам «Русала» и En+, а также Сбербанку.

Как пишет РИА Новости, вместе с тем подешевели и другие акции на Московской бирже. Так, индекс Мосбиржи к закрытию понизился на 8,34%, а индекс РТС – на 11,44%. Бумаги «Русала», в свою очередь, стали дешевле на 26,7%.

Курс доллара при этом вырос на 2,49 рубля – теперь он составляет 60,65 рублей. Евро вырос на 3,26 рубля и сейчас его стоимость составляет 74,70 рублей.

Отметим, что несмотря на резкое падение российской валюты, нефть марки Brent подорожала до 68,56 доллара за баррель.

Ранее журнал Forbes сообщил, что российские миллиардеры потеряли за сутки более 12 млрд долларов.