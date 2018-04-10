В Сети показали последствия попадания волос под гидравлический пресс

Блогер с канала Hydraulic Press Channel попробовал раздавить волосы гидравлическим прессом. Он надеялся, что они превратятся в камень, но результат получился другим.

Видео с результатами эксперимента опубликовано в YouTube. Теория, согласно которой волосы должны были превратиться в камень, не оправдалась – парик превратился в груду мусора.

Однако испытатель на этом не остановился. Он использовал в эксперименте еще туалетную бумагу и соль, однако и они в камень не превратились.

Hydraulic Press Channel создан учеными-любителями в 2015 году. За три года канал набрал более 1,8 млн подписчиков.