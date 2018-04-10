Экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева выдвинули на пост спикера регионального парламента

Депутаты выдвинули экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева кандидатом на пост спикера регионального парламента. С октября 2016 года пост спикера облсовета занимал Алексей Синицын.

«Мы предлагаем избрать на пост председателя Совета народных депутатов Тулеева Амана Гумировича. У нас одна кандидатура», — сказал лидер фракции «Единая Россия» Сергей Апарин.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что глава Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил, что досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать Тулеева главой облсовета.