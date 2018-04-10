Позор и охота на ведьм - Трамп прокомментировал обыски в офисе своего адвоката

Президент США Дональд Трамп назвал позором и охотой на ведьм обыск в офисе его личного адвоката Майкла Коэна. Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами перед встречей с военным руководством страны.

«Я только что услышал, что они вломились в офис одного из моих личных адвокатов, хорошего человека. Это позорная ситуация. Это настоящая охота на ведьм», - приводит ТАСС слова главы государства.

Президент США также назвал обыск в офисе его адвоката «новым уровнем несправедливости».

«Они (команда Мюллера – ред.) не выявили никакого сговора с РФ. И причина этого заключается в том, что никакого сговора не было вообще», - отметил Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники ФБР провели обыск в нью-йоркском офисе юриста Майкла Коэна. Агенты изъяли переписку адвоката с президентом США Дональдом Трампом, а также документы, которые касаются платежей, сделанных защитником экс-порноактрисе Стефани Клиффорд, утверждающей, что у нее якобы была связь с Трампом.

По сообщения журналистов, Коэн подозревается в банковских махинациях, электронном мошенничестве и совершении финансовых нарушений во время предвыборной кампании действующего американского лидера. При этом, по данным прессы, всю необходимую информацию нью-йоркские следователи получили от спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием так называемого «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года, в ходе которых президентом США стал Дональд Трамп.

Отметим, что РФ категорически отрицает все обвинения во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.