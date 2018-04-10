В Антарктиде обнаружена гигантская «антенна»

Пользователи Интернета обнаружили в Антарктиде якобы антенну огромных размеров.

Один из виртуальных исследователей самого южного материка Земли, рассматривая снимки со спутника, обнаружил на Антарктиде загадочный объект.

Он состоит из нескольких возвышенностей и имеет поперечную линию. Видео своей находки уфолог выложил в Интернет, предположив, что под снегом скрывается огромная антенна размером в четыре футбольных поля.

В комментариях пользователи Сети высказали предположение, что это просто сугробы, однако автор видео утверждает, что природа не может создать такой симметричный рисунок.