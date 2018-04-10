Посол РФ в Великобритании направил обращение начальнику полиции Лондона для обсуждения дела Глушкова

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко направил личное обращение руководителю полиции Лондона Крессиде Дик с целью обсудить ход расследования обстоятельств смерти бывшего заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Николая Глушкова.

Как отмечается в сообщении пресс-службы дипмиссии РФ, российская сторона не удовлетворена уровнем взаимодействия с представителями британской полиции по данной проблеме.

«В этой связи посол А. В. Яковенко направил сегодня личное обращение главе полиции Лондона К. Дик с просьбой принять его для обстоятельной беседы по данному делу», — говорится в заявлении.

В дипмиссии также выразили надежду на то, что Великобритания во время переговоров сообщит российским дипломатам о ходе расследования, а также обсудит с ними дальнейшие перспективы совместной работы в заданном направлении.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон не сообщил Москве о смерти бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, хотя обязан был это сделать.

Николай Глушков умер 14 марта, на 69-м году жизни в своем доме в Лондоне. В свое время он занимал руководящие посты в российских компаниях «ЛогоВАЗ» и «Аэрофлот». В 1999 году он вместе с Березовским стал фигурантом дела о хищениях в компании «Аэрофлот». Его обвинили в хищении валюты и отмывании денег за границей.