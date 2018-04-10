США отправили ракетный эсминец в направлении берегов Сирии – СМИ

Ракетный эсминец USS Porter военно-морских сил США отправился в направлении побережья Сирии после совещания в Белом доме, посвященного якобы имевшей место химатаке в городе Дума.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел совещание Совета национальной безопасности Белого дома, информирует The Wall Street Journal. По данным издания, на нем речь шла о проработке основы для возможного применения силы в отношении Дамаска, который Вашингтон считает ответственным за якобы имевшую место химическую атаку в Думе.

Вместе с тем издание отмечает, что именно эсминец USS Porter участвовал в нанесении удара по правительственной базе Шайрат в Сирии в апреле 2017 года после того, как Соединённые Штаты возложили ответственность на сирийские власти за якобы применение химических отравляющих веществ в Хан-Шейхуне.

На данный момент не уточняется, откуда американский эсминец взял курс к берегам Сирии.