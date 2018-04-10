Новые санкции США вызвали падение российского рынка акций

После новых санкций США российский рынок акций резко упал.

Уточняется, что наибольший урон был нанесен бумагам «Русала» и En+, а также Сбербанку.

Вместе с тем уточняется, что и другие акции на Московской бирже подешевели.

Так, индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 8,34%, а индекс РТС – на 11,44%, сообщает РИА Новости. Бумаги «Русала» снизились на 26,7%.

При этом вырос курс доллара на 2,49 рубля – теперь он составляет 60,65 рублей. То же произошло и с евро – он вырос на 3,26 рубля до 74,70 рублей.

Однако нефть марки Brent подорожала до 68,56 доллара за баррель несмотря на резкое падение российской валюты.

Ранее сообщалось, что российские миллиардеры потеряли за сутки более 12 млрд долларов по данным Forbes.