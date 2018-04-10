В ГИБДД предложили изменить медицинские вопросы в экзамене на водительские права

Согласно предложению, в экзамене на водительские права могут быть изменены формулировки и варианты ответов на 15 вопросов, касающихся медицинской части. К примеру, предлагается удалить из экзаменационных билетов вопрос о наложении жгута на перелом, и заменить его на оказание первой помощи при обморожении.

В ГИБДД уточнили, что будущие водители уже сдают экзамен по обновленным вопросам с 3-го апреля. Все замечания в обновленных билетах учтены. Об этом сообщают «Известия».

Между тем, ранее сообщалось о внесении инициативы о переэкзаменовке водителей при смене водительских прав — тестировании, призванном освежить знания автомобилистов, которые уже давно за рулем.