Названы регионы с самой высокой и низкой смертностью

Министерство здравоохранения России назвало регионы с самой низкой и высокой смертностью. Данные приведены по итогам 2017 года.

Согласно сообщению, самый низкий уровень смертности зафиксирован в Ингушетии – 3,2 случая на тысячу человек. Затем идет Чечня – 4,6 случаев на то же число. В Ямало-Ненецком автономном округе цифра уже выше - 4,9. Затем специалисты приводят Дагестан – 5,1 и Ханты-Мансийский АО – 6,2.

Вместе с тем, наиболее высокие показатели смертности в следующих областях: Псковской – 17,4 случая на тысячу человек, в Новгородской – 17,1, Тверской – 16,9, затем следуют Тульская – 16,5 и Ивановская – 15,8.

Согласно данным ведомства, средний уровень смертности при этом по стране снизился сразу на 3,9%, сообщает сайт газеты «Известия».

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