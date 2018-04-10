Посольство РФ в Лондоне прокомментировало «29 версий» отравления Скрипалей

В посольстве России в Лондоне отреагировали на 29 «российских» версия отравления британского шпиона Сергея Скрипаля, которые ранее насчитал глава министерства иностранных дел Борис Джонсон.

Как отметили в российском ведомстве, ни одну из этих версий Москва не выдвигала.

«Это неправда, что какие-либо из этих версий были предложены российским правительством. Мы не привыкли обвинять кого-либо в отсутствие фактов», - говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне.

Вместе с тем уточняется, что Великобритания по-прежнему не предоставила доказательств, которые бы подтвердили официальную версию о виновном в отравлении. Кроме того, отсутствие конкретных фактов дает повод представителям общественности выдвигать множество своих теорий о том, что же все-таки могло произойти.

«Определение препарата как "Новичок" не было независимо доказано и должно быть подтверждено ОЗХО. Настойчивость Британии в отношении использования русского слова "Новичок" - попытка искусственно связать вещество с Россией», - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Также в посольстве отметили, что, «учитывая широкий спектр научной литературы, можно с уверенностью сказать, что любая современная химическая лаборатория способна синтезировать «Новичок».

В связи с этим представители российского ведомства отметили, что говорить о якобы «принадлежности» вещества «Новичок» к России неуместно.

Глава британского МИД Борис Джонсон ранее опубликовал материал в издании The Sunday Times, в котором он сообщал о том, что российская сторона якобы «выдвинула 29 теорий» об отравлении Скрипалей. Он также обвинил Москву в якобы «дискредитации вердикта» организации ОЗХО, которая, по его словам, в ближайшее время предоставит результата экспертизы вещества.

Ранее в посольстве РФ в Лондоне отреагировали на «перехваченные сообщения» из Сирии.