Трамп и Макрон обсудили «химатаку» в Сирии

Президенты Америки и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили ответ на якобы произошедшую в Сирии химатаку.

«Президент Дональд Трамп говорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном для продолжения их координации по ответу на жестокое применение Сирией химического оружия 7 апреля», — передают РИА Новости.

Запад ранее обвинял Дамаск в якобы совершенной химатаке на сирийский город Дума, а Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной на город.

Напомним, ранее военные врачи Центра по примирению враждующих сторон посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на лечении людей признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ.