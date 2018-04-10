Небензя предупредил США о тяжелых последствиях в случае применения силы против Сирии

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сообщил, что в случае, если США применят силу против Сирии, американскую сторону ждет «самые тяжелые последствия».

«По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям», - отметил Небензя.

Он также призвал политиков Запада «поумерить ястребиную риторику» и посоветовал прекратить безрассудные поползновения, которые бросают вызов глобальной безопасности.

Вместе с тем он отметил, что американской стороне никто не давал права «брать на себя роль мировых жандармов, следователей, прокуроров, судей и палачей».

Ранее сообщалось, что российская сторона запросила проведение открытого брифинга Совета безопасности ООН по итогам оценочной миссии в сирийскую Ракку. По мнению Небензи, ситуацию в этом городе страны коалиции стремятся «замотать».