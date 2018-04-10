Жерар Депардье исполнит песни Высоцкого на русском языке

Известный французский актер Жерар Депардье собирается приехать в Москву и исполнить песни Владимира Высоцкого. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия, посвященного 80-летию барда. При этом актер намерен исполнить песни сразу на двух языках - на русском и французском.

Согласно сообщению, у Депардье существовал замысел поработать с Высоцким уже давно – так, в 1970-х годах была идея снять фильм «Венские каникулы», причем сценарий к фильму был написал самим Владимиром Высоцким, а также Эдуардом Володарским. В картине согласились играть еще молодые актеры Жерар Депардье и Даниэль Ольбрыхский, однако планы так и не были реализованы.

«Много лет спустя Жерар Депардье, с восторгом отзывающийся о Высоцком и жалеющий о неосуществленных планах, по приглашению организаторов концерта "Высоцкий 80! Я жив, снимите черные повязки" приедет в Москву, чтобы исполнить на французском и русском языках песни выдающегося барда», - цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что Депарье таким образом намерен отдать дань уважения великому барду.

В Москве концерт станет кульминацией ряда юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию Высоцкого.

Ранее стало известно, что в продолжении фильма «Место встречи изменить нельзя» снимется Вячеслав Бутусов.