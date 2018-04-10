В посольстве РФ в Лондоне отреагировали на «перехваченные сообщения» из Сирии

Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне сообщил, что данные британских СМИ о якобы «перехваченном» подозрительном сообщении из Сирии в Россию «выглядят крайне неубедительно».

«Репортажи о том, что 3 и 4 марта базирующиеся на Кипре "аналитики ВВС Великобритании" перехватили некие сообщения, содержащие фразы "Посылка доставлена" и "Два человека успешно выехали", выглядят крайне неубедительно. А уж тем более попытки связать эти сообщения с "делом Скрипалей", - сообщили в ведомстве.

В посольстве РФ в Лондоне также отметили, что утверждения о якобы «использовании перехваченной информации» британской стороной с целью убедить своих союзников принять решение о высылке российских дипломатов еще раз доказывает то, что позиция Великобритании основывается лишь на предположениях.

«Посольство уже направило в МИД Великобритании официальный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию», - цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что некие аналитики Королевских ВВС якобы «перехватили» сообщение из Сирии, которое было адресовано якобы официальному лицу в Москве. Так, согласно сообщениям местных СМИ, в «послании» говорилось о том, что «посылка доставлена» и два человека якобы успели скрыться.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя дал британским спецслужбам совет заявить, что газ «Новичок» якобы был доставлен в Солсбери прямо из Сирии.