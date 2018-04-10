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Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков ради благотворительности

Егор Левин
02:43 10.04.2018
Пара призвала всех, кто хочет прислать им подарки, вместо этого принять участие в благотворительности.
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков ради благотворительности
Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Принц Гарри и его невеста актриса Меган Маркл решили отказаться от всех подарков, которые могли бы получить от приглашенных на их свадьбу гостей. Всем, кто планировал сделать им презенты на торжество, пара предложила сделать вклад в благотворительность.

«Принц Гарри и мисс Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную по отношению к ним с момента объявления об их помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей испытали на себе это великодушие», — говорится на сайте Кенсингтонского дворца.

Принц и его избранница выбрали несколько направлений, в которых предложили поучаствовать гостям своего грядущего торжества. Это: фонды помощи ВИЧ-положительным детям, бездомным людям, женщинам из трущоб Мумбаи, зашиты океана и побережья от загрязнения и другие.

В заявлении отдельно подчеркивается, что ни у одной из упомянутых организаций нет никаких официальных отношений ни с принцем Гарри, ни с Меган Маркл.

Между тем, напомним, ранее сообщалось о 2640 приглашенных на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Приглашенные принадлежат различным слоям британского общества. Их имена не разглашаются.

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