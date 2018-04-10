РФ ограничила ввоз свинины из Белоруссии

Российская сторона временно ограничила ввоз свинины из Белоруссии. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве отметили, что причиной такого решения стал вирус африканской чумы свиней, выявленный в уже готовой продукции.

Уточняется, запрет вступает в силу с 10 апреля. Кроме того, в сообщении уточняется, что ограничение коснется как ввоза животных, так и свиноводческой продукции с территории республики.

Вместе с тем сообщается, что запрет будет действовать до того момента, пока не прояснится ситуация с этим вирусом на территории Белоруссии, а также до проведения переговоров между представителями надзорных органов двух стран.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития РФ соберет новую панель арбитров для перепроверки требований Евросоюза относительно поставок свинины.