Похищение граждан России — в посольстве РФ прокомментировали возможное переселение Скрипалей в другую страну

Британские СМИ продолжают выдвигать версии случившегося в Солсбери. Великобритания обвиняет Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, не предоставляя никаких обоснований своей позиции. В СМИ появлялись и сообщения о возможном переселении семьи в другую страну и смене имен. В посольстве России в Лондоне прокомментировали данную информацию.

«Такое переселение стало бы еще одним грубым нарушением международного права… В случае, если переселение Скрипалей все же будет осуществлено, возможность услышать их версию событий, весьма вероятно, будет утрачена. В условиях отсутствия возможности общения с ними весь мир будет иметь полные основания рассматривать эту ситуацию как похищение двух граждан России или по крайней мере как их изоляцию», — передают РИА Новости слова представителя посольства.

Было также отмечено, что сообщения о будущем сносе зданий, связанных со Скрипалем, подтверждают, что «Британия встала на путь уничтожения важных и ценных улик».

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о возможном предложении властей США Скрипалям переехать в Америку под новыми именами.