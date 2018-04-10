Небензя увидел «неприемлемые элементы» в проекте резолюции США по Сирии

Проект резолюции американской стороны по химическим атакам в Сирии содержит «неприемлемые элементы». Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя после заседания СБ ООН по Сирии, отвечая на вопрос об отношении России к проекту резолюции США, текст которого ранее был изменен.

«Он содержит некоторые неприемлемые элементы, которые делают его еще хуже», - цитирует его слова РИА Новости.

Также Небензя сообщил, что российская сторона готова принять предложенный ранее делегацией проект резолюции об учреждению нового механизма, связанного с расследованием случаев якобы «применения» химоружия в Сирии.

«В отношении независимого механизма расследования — мы тоже за то, чтобы он был», - заявил Небензя после сообщений о якобы совершении химатаки в сирийской Думе.

Вместе с тем постпред РФ при ООН подчеркнул, что в настоящее время такой проект находится на стадии «готов к голосованию».

«Мы готовы принять его хоть сегодня», - заключил Небензя.

Информацию о якобы применении химоружия распространила ранее так называемая Сирийская обсерватория по правам человека. В своем заявлении активисты утверждали, что в результате в Думе якобы погибли минимум 80 человек. Не соответствующую действительности информацию тут же подхватили британские и американские СМИ. Минообороны России назвало эту «сенсацию» фейком. Более того, медики из самой Думы, которых опросили представители российского Центра по примирению сторон, заявили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления

Ранее Небензя предложил экспертам вылететь в Дамаск для расследования «инцидента» в Думе