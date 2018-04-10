Достойно реализации: Великобритании понравилась идея России отправить экспертов в Сирию

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс прокомментировала предложение, прозвучавшее от России на заседании Совбеза ООН. Оно заключается в том, что отправка экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) могла бы быть целесообразной.

Пирс заявила, что Великобритания заинтересована в российском предложении и что оно достойно реализации, так как только расследование поможет установить, кто ответственен за использование химоружия. Постпред Великобритании также отметила, что в случае привлечения специалистов ОЗХО, им понадобится полная свобода действий и свобода доступа. Слова постпреда передают РИА Новости.

Ранее сообщалось о заявлении, сделанном постоянным представителем России при ООН в ходе заседания Совбеза организации Василием Небензя. Он предложил экспертам вылететь в Дамаск для расследования инцидента в Думе и заявил, что власти Сирии и военнослужащие России окажут им содействие.