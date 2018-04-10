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Россия ждет от Великобритании новых объяснений по «делу Скрипаля»

Егор Левин
00:57 10.04.2018
Посольство России направило в МИД Великобритании ноту с просьбой отреагировать на появившиеся в СМИ новые обстоятельства происшествия в Солсбери.
Россия ждет от Великобритании новых объяснений по «делу Скрипаля»
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Отношения России и Великобритании обострились из-за инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Появилась очередная версия произошедших событий.

«Посольство приняло к сведению появившуюся в британских СМИ новую версию отравления Скрипалей, согласно которой они были отравлены нервно-паралитическим прозрачным гелем без запаха, нанесенным на ручку входной двери дома Сергея Скрипаля якобы российскими агентами «посреди белого дня». Также согласно британским СМИ, в больнице, куда доставили семью после отравления, «совершенно случайно» оказались врачи, прошедшие тренинг по помощи пострадавшим от химического оружия», — передают РИА Новости.

В посольстве России отметили, что это еще один пример появления потенциально важной информации, в то время, как российская сторона до сих пор не получила никаких сведений от Великобритании. Посольство России направило в МИД Великобритании ноту с просьбой подтверждения или опровержения появившейся в СМИ информации.

Между тем, ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что предложение ЦРУ о переезде в США и смене имен Сергею и Юлии Скрипалям является показательным в инциденте об отравлении в Солсбери.

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