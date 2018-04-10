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Куба без Кастро: какие политические перемены ожидают Остров Свободы

Евгения Плескова
01:13 10.04.2018
Подходит к концу почти 60-летнее правление братьев Кастро на Кубе. Последний их представитель Рауль покинет свой пост 19 апреля по итогам выборов в Госсовет. По мнению аналитиков, теперь республику ожидают кардинальные политические перемены.
Фото: PRENSA LATINA imago stock&people / Globallookpress

Впервые Рауль Кастро сообщил, что «нехорошо, когда старики держатся за власть», когда ему было уже 79 лет. Поэтому на пороге 87-летия отставка председателя госсоветы Кубы, выглядит ожидаемой.

«Когда 19 апреля будет сформирован новый состав Национальной ассамблеи народной власти, мой второй и последний срок на посту главы государства и правительства подойдет к концу», - сообщил Рауль Кастро.

Тем, кто уже уверен в уходе «эпохи Кастро», торопиться на стоит. Рауль Кастро покидает пост главы республики, однако до 2021 года он останется первым секретарем единственной коммунистической партии в стране.  

С партией по всем вопросам будет обязан считаться новый лидер страны. Миру пора начать запоминать имя и узнавать в лицо Мигеля Диаса-Канеля. Технократ, бывший инженер, прошедший путь от провинциального партийного лидера до самого высокопоставленного госдеятеля Кубы, не принимавшего участия в революции.  

«Своего преемника Рауль выбирал сам и этот человек априори должен соответствовать взглядам Рауля Кастро. Руаль Кастро сохраняет свои позиции политического и идейного руководителя», - рассказал замдиректора института Латинской Америки РАН Николай Калашников.

Все, кто следили за его карьерой, говорят, что Диас-Канель – политик прагматичный. В юности он носил длинные волосы и увлекался песнями The Beatles, за что был обвинен в «пропаганде западного образа жизни». В 2016 году он приезжал в Сколково и даже встречался с Владимиром Путиным.  

«Куба заинтересована в развитии отношений с Россией.  У нас сейчас есть интересная программа по обновлению железнодорожного транспорта на Кубе. Мы поставляем им подвижной состав», - сообщил Калашников.

Если с Россией все более менее понятно, то интрига заключается в том, как новый возможный лидер Острова Свободы будет общаться с Вашингтоном.  Потепление в отношениях, которое наметилось еще при Обаме, было заморожено при Трампе. Формальным поводом - послужили якобы «акустические атаки» на американских дипломатов, когда несколько сотрудников посольства пожаловались на головную боль и ухудшение слуха. Власти Кубы тогда объяснили, что это все из-за «стрекота сверчков или цикад». В ответ США выслали 15 кубинских дипломатов и заблокировали все контакты.  

«Ожидать со стороны Трампа каких изменений не приходится, хотя уход Рауля Кастро снимает важную проблему. В 1996 году принят закон, который ставил вопрос об уходе братьев Кастро из власти», - заключил Калашников.

В любом случае, будут вопросы у нового лидера и с внутренней политикой. Разобраться с противоречивой программой экономических реформ Рауля, решить проблемы со свободой слова и с доступом к Интернету, общественная критика режима растет. И главное, ему придется балансировать между прогрессивно настроенными слоями и революционными товарищами Кастро, которые его примеру пока следовать не собираются.

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