Небензя назвал показательным участие ЦРУ в «деле Скрипаля»

Информация о предложении со стороны ЦРУ британскому шпиону Сергею Скрипалю и его дочери Юлии переехать в США и сменить имена является показательной в инциденте об отравлении в Солсбери. Об этом сообщил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

По его словам, важнейшие свидетели, которыми являются Скрипаля, могут исчезнуть.

«Никто их (Скрипалей – прим. ред.) пока не видел. И мы опасаемся за состояние этих важнейших свидетелей. Пока же по сообщениям из газет мы узнали, что ЦРУ предложило скрыть Скрипалей в США под новыми именами. Участие в этом деле ЦРУ само по себе показательно. Но это еще и означает, что мы, возможно, можем никогда и не увидеть этих людей – важнейших свидетелей произошедшего», - сообщил он.

Ранее Небензя язвительно почеркнул в адрес британских служб, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» якобы могло быть доставлено в Солсбери из Сирии.