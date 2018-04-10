Власти Мексики собираются пересмотреть свои отношения с США. Такие указания уже отдал глава латиноамериканской страны Энрике Пенья Ньето.

«Президент дал указания каждому ведомству федеральной государственной администрации вместе с министерством иностранных дел оценить действующие механизмы сотрудничества каждого из них с федеральным правительством США», - цитирует заявление ТАСС.

Вместе с тем информации о приостановке или изменении существующих принципов взаимодействия опубликовано не было.

Ранее стало известно, что в отношении двух стран обострилась напряженность. Причиной тому стало решение американского президента Дональда Трампа о привлечении Национальной гвардии к охране границ с Мексикой. При этом Ньето уже обращался к главе США с просьбой не вымещать на мексиканцах своего раздражения в связи с проблемами во внутренней политике.

Ранее Трамп пригрозил Мексике разорвать соглашение о зоне свободной торговли.