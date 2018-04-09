США заявили о готовности отреагировать на сообщения о применении химоружия в Сирии

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что американская сторона намерена ответить на применение химического оружия в Сирии в том случае, если Совет Безопасности ООН не сумеет защитить мирных жителей.

«Мы достигли момента, когда мир должен увидеть, что справедливость свершилась. В этот момент истории Совет Безопасности ООН или выполнит свои обязательства, или продемонстрируют свой полный провал в защите людей в Сирии. В любом случае США ответят», - сообщила она.

По словам Хейли, использование химического оружия в настоящее время разделяет мир.

«Это опасный прецедент. Использование химического оружия, которое раньше объединяло, сейчас разделяет мир и становится новой нормой. Международное сообщество не должно допустить, чтобы такие вещи происходили», - сообщила Хейли.

По словам постпред США при ООН, при любом исходе США намерены ответить.

«Мы не должны показывать фотографии мертвых детей. Мы уже вышли за пределы всего возможного. И история будет помнить этот момент, как момент, когда Совет Безопасности либо выполняет свои обязанности, либо демонстрирует, что он абсолютно не способен защитить сирийский народ. Но, в любом случае, США отреагирует», - заключила она.

Ранее постпред РФ при ООН подчеркнул, что страны коалиции пытаются «замотать» решение проблем, которые были вызваны их действиями в Сирии.