РФ запросила проведение открытого брифинга СБ ООН по итогам оценочной миссии в Ракку

Российская сторона запросила проведение открытого брифинга Совета безопасности ООН по итогам оценочной миссии в сирийскую Ракку. Как отметил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН, ситуацию в этом городе страны коалиции стремятся «замотать».

«Хотел бы воспользоваться случаем, чтобы запросить открытый брифинг Совета Безопасности по итогам оценочной миссии ООН в Ракку и ситуации в лагере Эр-Рукбан. Видим, как члены коалиции пытаются "замотать" решение проблем, вызванных их действиями в Сирии. В частности, по стиранию с лица земли Ракки в ходе ковровых бомбардировок», - заявил Небензя.

Вместе с тем он отметил, что американской стороне никто не давал права «брать на себя роль мировых жандармов, следователей, прокуроров, судей и палачей».

Также он подчеркнул, что до США по соответствующим каналам уже доводилась информация о том, что силовые действия под ложными предлогами против сирийской стороны могут привести к тяжелым последствиям. При этом он напомнил, что в Сирии по просьбам законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие.

«Призываем западных политиков поумерить ястребиную риторику, серьезно задуматься над возможными последствиями и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности», - сообщил он.

Кроме того Небензя подчеркнул, что на примере Ирака, Югославии и Ливии можно видеть то, к чему конкретно приводят авантюры со стороны Запада.

Ранее постпред РФ при ООН предложил экспертам вылететь в Дамаск для расследования «инцидента» в Думе.