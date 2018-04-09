Небензя: осталось заявить, что у отравления в Солсбери сирийский след

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета безопасности организации язвительно почеркнул в адрес британских служб, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было доставлено в Солсбери из Сирии.

«Почему бы им не предположить, что "Новичок", который им так полюбился, был доставлен в Солсбери прямо из Сирии», - заявил Небензя.

Так он прокомментировал материалы западных СМИ, в которых сообщалось о якобы «перехвате» британской разведкой секретного сообщения из Сирии от спецслужб РФ.

Ранее Небензя сообщил, что США, Франция и Великобритания ведут конфронтационную линию в отношении России, «беспардонно грозят» стране.