Небензя предложил экспертам вылететь в Дамаск для расследования «инцидента» в Думе

Постановочный характер инцидента в сирийском городе Дума 7 апреля не вызывает сомнения. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Информация о применении зарина и хлора в сирийском городе Дума не подтверждена. Постановочный характер инцидента в сирийском городе Дума 7 апреля не вызывает сомнения», - сказал Небензя.

Он предложил экспертам ОЗХО завтра вылететь в Дамаск для расследования инцидента в Думе и заявил, что власти Сирии и военные РФ окажут им в этом содействие. Небензя отметил, что ситуация вокруг якобы химатаки в Думе напоминает произошедшее в Хан-Шейхуне, когда США заблаговременно готовили удар по авиабазе.

Сообщения о якобы имевшем место применении химоружия распространила ранее так называемая Сирийская обсерватория по правам человека. В своем заявлении активисты утверждали, что в результате в Думе погибли минимум 80 человек. Не соответствующую действительности информацию тут же подхватили британские и американские СМИ. Минообороны России назвало эту «сенсацию» фейком. Более того, медики из самой Думы, которых опросили представители российского Центра по примирению сторон, заявили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления.