В Петербурге объявили победителей конкурса «Если бы я был президентом»

В Санкт-Петербурге объявили победителей всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был президентом», по итогам которого 32 победителя возрастом от 6 до 25 лет предложат президенту РФ Владимиру Путину свои идеи по развитию России.

Данный конкурс был организован фондом «Стратегия будущего» при участии Совета Федерации. Участники мероприятия в виде эссе, рисунков, видеороликов и проектов представили комиссии свои работы, в которых включены предложения по улучшению различных сфер жизни и способы решения экономических проблем в стране.

Конкурс длился около трех месяцев и проводился в несколько этапов. Изначально было подано более 35 тысяч работ. Первый этап конкурса проходил с 23 по 25 марта в Санкт-Петербурге и собрал на своей площадке более 1000 делегатов со всей России. На нем присутствовали представители федеральных органов власти и журналисты. Финал проходил с 6 по 8 апреля также в Северной столице. Победителям выдали путевки во всероссийские детские лагеря и сертификаты на участие в образовательных программах.