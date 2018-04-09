В 2013 году в Сирии начался «химический сериал» - Небензя

США, Франция и Великобритания ведут конфронтационную линию в отношении России, «беспардонно грозят» стране. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«"Такого хамства" в отношении России не было даже в Холодную войну. В 2013 году в Сирии начался «химический сериал», каждая новая серия которого перекрывает по резонансу предыдущую», - отметил Небензя.

Ранее сообщалось, что спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура на заседании призвал Совбез найти возможность расследовать инцидент в сирийском городе Дума. При этом он допустил, что это может быть провокацией.

Информацию о якобы имевшем место применении химоружия распространила ранее так называемая Сирийская обсерватория по правам человека. В своем заявлении активисты утверждали, что в результате в Думе погибли минимум 80 человек. Не соответствующую действительности информацию тут же подхватили британские и американские СМИ. Минообороны России назвало эту «сенсацию» фейком. Более того, медики из самой Думы, которых опросили представители российского Центра по примирению сторон, заявили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления.