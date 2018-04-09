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Марк Цукерберг извинился перед конгрессом за утечку данных

Дмитрий Семенов
22:23 09.04.2018
В результате утечки информации пострадали около 87 миллионов пользователей Facebook.
Марк Цукерберг извинился перед конгрессом за утечку данных
Фото: Joan Cros / ZUMAPRESS.com Globallookpress

Создатель социальной сети Facebook признал перед Конгрессом США, что его компания не приложила достаточных усилий для предотвращения утечки персональных данных пользователей.

Об этом говорится в показаниях Цукерберга, направленных в Комитет по энергетике и торговле палаты представителей США.

 «Мы не давали себе отчета в том, какая ответственность лежала на нас. Это была моя ошибка, и я сожалею об этом», — приводит The Hill слова Цукерберга.

Ранее стало известно, что в распоряжение британской маркетинговой компании Cambridge Analytica попали персональные данные более чем 80 миллионов пользователей, что спровоцировало крупнейший за всю историю Facebook скандал. Многие известные пользователи соцсети призывают теперь ее бойкотировать.  

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