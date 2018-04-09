Марк Цукерберг извинился перед конгрессом за утечку данных

Создатель социальной сети Facebook признал перед Конгрессом США, что его компания не приложила достаточных усилий для предотвращения утечки персональных данных пользователей.

Об этом говорится в показаниях Цукерберга, направленных в Комитет по энергетике и торговле палаты представителей США.

«Мы не давали себе отчета в том, какая ответственность лежала на нас. Это была моя ошибка, и я сожалею об этом», — приводит The Hill слова Цукерберга.

Ранее стало известно, что в распоряжение британской маркетинговой компании Cambridge Analytica попали персональные данные более чем 80 миллионов пользователей, что спровоцировало крупнейший за всю историю Facebook скандал. Многие известные пользователи соцсети призывают теперь ее бойкотировать.