Оператор Wi-Fi в метро прокомментировал сообщения об уязвимости

Система авторизации в московском метро будет доработана после обнаружения уязвимости, которая позволяла получить номер телефона и отслеживать передвижения пользователя. Так ответил оператор сети Wi-Fi на заявление программиста Владимира Серова о возможной уязвимости.

Как сообщила РБК представитель пресс-службы компании «МаксимаТелеком» Анастасия Самойлова, сейчас уязвимость, которая позволяла получить номера телефонов подключенных к беспроводной сети пассажиров, уже устранена.

По словам Самойловой, сейчас дорабатывается система авторизации. На время работ компания отключила «хранение данных о перемещении между станциями метро».

Ранее программист Владимир Серов выяснил, что данные, которые пассажиры московского метро передают местной Wi‐Fi сети на протяжении года, были доступны любому человеку.