Спецпосланник ООН по Сирии призвал Совбез расследовать инцидент в сирийской Думе

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выступил перед членами Совета Безопасности ООН на заседании в Нью-Йорке. Он призвал Совбез найти возможность расследовать сообщения об инциденте в сирийском городе Дума и допустил, что это может быть провокацией.

«Мы настаиваем на расследовании и допускаем, что такое обвинение (в химической атаке в Сирии и жертвах – прим. ред.) может быть провокацией», - отметил Де Мистура.

Также Де Мистура призвал все стороны избегать дальшей конфронтации в САР.

«Мы настоятельно призываем все стороны проявлять сдержанность, приступить к деэскалации и вступить в диалог для осуществления резолюции 2401, а также соблюдать суверенитет и территориальную целостность Сирии», — сказал он в ходе выступления на Совбезе ООН.

По словам дипломата, ситуация в Сирии в настоящее время «чрезвычайно взрывоопасна».

Ранее несколько интернет-порталов со ссылкой на так называемых «белых касок», которые по своей сути являются волонтерским корпусом боевиков-джихадистов, сообщили о том, что якобы город Дума в Восточной Гуте подвергся бомбардировке содержащими хлор боеприпасами и о жертвах среди мирного населения.

Минообороны России назвало эту «сенсацию» фейком. Более того: врачи из самой Думы, которых опросили представители российского Центра по примирению сторон, заявили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления. Также информацию о пострадавших опровергли врачи Сирийского Красного Креста и Красного полумесяца.