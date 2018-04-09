«Титаник» уступил кассовое лидерство «Черной пантере»

Очередной фильм про героев «Вселенной Марвел» всего за несколько дней проката лишь в Соединенных Штатах собрал кассу в 659,3 миллиона долларов, в то время как «Титаник» за весь 1997 год собрал лишь на 200 тысяч долларов больше.

Таким образом, «Черная пантера» на данный момент занимает почетное третье место в списке самых кассовых фильмов в истории США, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

А первые два, с учетом инфляции, занимают «Унесенные ветром» и «Аватар».

В мировом прокате «Черная пантера» также собрала солидную сумму — 1, 29 млрд долларов США, что позволило фильму пробиться в десятку наиболее кассовых за всю историю.

Кевин Файги, руководитель всемирно известной Marvel, уже заявил о намерении кинокомпании не ограничиваться одним эпизодом столь успешного кинопроекта и в ближайшее время заняться работой над продолжением нашумевшей картины.