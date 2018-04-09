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Боевики удерживают в заложниках женщин и детей в сирийской Думе

Анастасия Евдокимова
21:40 09.04.2018
По данным Центра по примирению враждующих сторон, несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным ирано-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Деръа, Латакия и Хама.
Боевики удерживают в заложниках женщин и детей в сирийской Думе
Фото: Muhmmad Al-Najjar ZUMAPRESS.com / Globallookrpess

Благодаря переговорам российского Центра по примирению с лидерами незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» уже вторые сутки не ведутся боевые действия в городе Дума. Об этом на брифинге сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Юрий Евтушенко.

Главным требованием российской стороны к лидерам радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в РФ) является освобождение удерживаемых боевиками заложников. В ходе достигнутых договоренностей вчера удалось освободить 56 человек, из них 36 мужчин, 16 женщин и четыре ребенка. Работа по дальнейшему освобождению заложников продолжается.

Со вчерашнего вечера осуществляется вывод боевиков и членов их семей из города Дума через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Махайям Аль Вафедин. К настоящему времени вышло 3005 боевиков и членов их семей. Все они на автобусах, в сопровождении патрульных машин служб безопасности Сирийской Арабской Республики и карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца отправляются на север провинции Алеппо.

Сегодня представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели обследование районов города Дума, где по сообщениям активистов «Белых касок», якобы было применено химическое оружие. Результаты проверки полностью опровергли сообщения о применении химического оружия в городе.

Группа Центра по примирению враждующих сторон, в которую входили специалисты радиационной, химической и биологической защиты, медицинские сотрудники провели осмотр мест в сирийском городе Дума, где якобы применялось химическое оружие. Результаты проверки показали отсутствие каких-либо следов применения отравляющих веществ.

Военные врачи Центра по примирению враждующих сторон посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ. Все это еще раз доказывает, что никакого химического оружия в сирийском городе Дума, как заявили «белые каски», не применялось.

Все обвинения «белых касок», а также распространяемые ими в социальных сетях фотографии и видео с якобы жертвами химической атаки, не более чем очередная фальшивка и попытка сорвать достигнутое перемирие. Приоритетными направлениями деятельности Центра по примирению являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Центром по примирению совместно с правительством Сирийской Арабской Республики ведется всесторонняя поддержка мирных жителей населенных пунктов Восточной Гуты, недавно освобожденных от боевиков. Благодаря предпринимаемым усилиям, люди продолжают возвращаться в свои дома. Ведется работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики.

Так, Центром по примирению враждующих сторон проведена благотворительная акция в населенном пункте Эт-Табия провинции Дейр-Эз-Зор, в ходе которой населению была выдана одежда. Жителям населенного пункта Маррат в провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 108 сирийцам, в том числе 33 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 96 человек, в провинции Хомс – 170 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 755 человек.

Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб», мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор из населенного пункта Телль-Султан в Абу-Эд-Духур вернулось 696 человек с личным имуществом.

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