Глава Минсельхоза доложил Путину о ходе весенне-полевых работ

Президент России Владимир Путин обсудил весеннюю посевную кампанию с главой Минсельхоза Александром Ткачевым на время встречи в Кремле.

По словам министра, к работам уже приступили в Крыму, на Ставрополье и Кубани, а также на Дону и в республиках Северного Кавказа. Увеличиваются посевные площади. Президент обратил внимание на оказание государственной поддержки аграриям. Как рассказал Ткачев, по зерновым при хорошей погоде можно рассчитывать на урожай за 100 миллионов тонн.

«Мы наращиваем объемы площадей под сев, уже более 80 миллионов тонн, это 200 тысяч плюсом к прошлому году. Мы увеличили объем сева: ячмень, лен, рапс, соя очень важна, овощи. Сегодня наши хозяйства практически полностью не хуже уровня прошлого года, по каким-то позициям лучше», - отметил Ткачев.

По словам министра, удалось договориться с производителями удобрений о снижении цен. В целом ситуация с решением материально-технических вопросов в этом году выглядит хорошо.