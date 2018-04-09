Посол России в Австрии попал в базу данных «Миротворца»

Посла России в Австрии обвинили в том, что он «инспирировал» акцию Femen во время посещения президентом Украины Петра Порошенко Венского Бала. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства Булат Хайдаров.

Порошенко посетил Венский оперный бал в начале февраля. Там он подвергся атаке одной из активисток Femen. Полуоголившаяся девушка призвала президента Украины покинуть светский раут.

«На основании "доноса" Ирины Геращенко печально известный сайт борцов с врагами Украины "Миротворец" внес в свои списки имя главы российской дипмиссии в Вене. Сами соврали — сами испугались и поверили», - написал Хайдаров на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось о том, что в базу данных «Миротворца» попал и высланный из США торговый представитель России Александр Стадник.