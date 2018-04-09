Скончался создатель гравицапы

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил о смерти Валентина Колейчука на своей странице в Facebook.

«Невесело как-то быть "поставщиком" печальных новостей. Но вот только что Анна Колейчук подтвердила, что сегодня утром не стало Вячеслава Колейчука, выдающегося российского художника - кинетиста, умевшего своими работами создавать поражавшие всех иллюзии пространства, оптические фокусы», - написал он.

Валентин Колейчук работал со многими режиссерами, в том числе и с Георгием Данелия. В частности, создал «гравицапу» для культовой ленты «Кин-дза-дза!», хотя в титрах фильма не указан. Как потом вспоминал сам Данэлия, к нему обратился некий американский кинорежиссер, предложивший продать идею спецэффектов из фильма: мол, его впечатлило, как пепелац летает.

«А я ему: "А там нету спецэффектов. Военные дали нам гравицапу. Мы поставили её на декорацию, и она летала. Вы обратитесь к русским военным. Это их разработки. А то вдруг я вам тайну расскажу. У нас с этим строго, меня будут считать шпионом". Он и обратился. Потом мне позвонили из Министерства обороны (СССР) и наорали: "Вы что дурака валяете?" Я им: "Вы должны радоваться, что американцы всерьез думают, что у вас такая супертехника, способная любую громаду в воздух поднять!"», - рассказывал режиссер.

Вячеславу Колейчуку было 76 лет.