Пожар в бывшем боулинг-клубе в Самаре: кадры с места

Пожар в здании бывшего ресторана рядом с культурно-развлекательным центром «Звезда» в Самаре локализован на площади 450 квадратных метров. Об этом сообщает местное управление МЧС.

Ранее сообщалось, что в Самаре на улице Ново-Садовой, 106Г загорелось здание рядом с торговым центром. Местные СМИ сообщили, что в здании раньше находился боулинг-клуб. По этому же адресу находится КРЦ «Звезда».

Посетители и сотрудники здания были эвакуированы. Пострадавших в результате инцидента нет. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.