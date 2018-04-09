Трамп пообещал принять «важные решения» по Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что примет важные решения по ситуации в Сирии в ближайшие сутки-двое.
Фото: Michael Reynolds / dpa Globallookpress
Дональд Трамп готов принять решение по ситуации в Сирии. Об этом в своем Twitter с пометкой «срочно» сообщает новостное агентство AFP.
Также Трамп прокомментировал сообщения о якобы имевшей место химической атаке на сирийский город Дума.
«Если это (сделали) русские, если это Сирия, если это Иран, если это все они вместе, мы это выясним», — приводит The Hill слова Трампа.
Ранее сообщалось, что министр обороны США Джеймс Мэттис не исключил применение силы против Сирии после заявлений о якобы использовании Дамаском химического оружия.
В Министерстве обороны РФ заявление «белых касок» о том, что город Дума в пригороде Дамаска якобы подвергся химической бомбардировке, назвали очередным фейком этой псевдо-правозащитной организации.