Трамп пообещал принять «важные решения» по Сирии

Дональд Трамп готов принять решение по ситуации в Сирии. Об этом в своем Twitter с пометкой «срочно» сообщает новостное агентство AFP.

Также Трамп прокомментировал сообщения о якобы имевшей место химической атаке на сирийский город Дума.

«Если это (сделали) русские, если это Сирия, если это Иран, если это все они вместе, мы это выясним», — приводит The Hill слова Трампа.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Джеймс Мэттис не исключил применение силы против Сирии после заявлений о якобы использовании Дамаском химического оружия.

В Министерстве обороны РФ заявление «белых касок» о том, что город Дума в пригороде Дамаска якобы подвергся химической бомбардировке, назвали очередным фейком этой псевдо-правозащитной организации.