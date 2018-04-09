Путин наградил медалью «За отвагу» пострадавшую в пермской школе учительницу

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» учительницу пермской школы №127 Наталию Шагулину, пострадавшую в результате инцидента с применением холодного оружия. Указ президента опубликован на официальном сайте правовой информации.

«За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга, наградить медалью "За отвагу" Шагулину Наталию Васильевну — учителя средней школы № 127 с углубленным изучением отдельных предметов города Перми», — говорится в сообщении.

В январе этого года в школе №127 в Перми между подростками произошел конфликт с применением холодного оружия. В результате инцидента пострадали 15 человек. Учительница получила 17 ножевых ранений. Сейчас она вернулась к работе.