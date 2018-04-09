История с отравлением Скрипаля закончится отставкой Мэй – Виктория Скрипаль

Виктория Скрипаль, племянница британского шпиона Сергея Скрипаля, считает, что дело с отравлением в Солсбери закончится отставкой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом она заявила в эфире Первого канала.

«Для меня это закончится отставкой премьер-министра Великобритании», — сказала Виктория Скрипаль.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал.

Лондон утверждает, что к инциденту причастна Россия. Москва это категорически отрицает.